***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 19:31
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın 29 Ocak 2024 tarihinde grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin bilgi paylaşılmıştı.
Alınan grev kararı karşısında Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı almıştır. Lokavt'ın uygulama tarihi 2822. No'lu Toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu uyarınca ayrıca bildirilecektir. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246988
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