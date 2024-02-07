***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmakta olan Sayın Can Çaka başka bir kariyer fırsatını değerlendirmek üzere Şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Bu değişiklik 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Can Bey'in öncü liderliği şirketimizin gelişmesi ve yenilikçi bir yol izlemesiyle endüstride unutulmaz bir iz bırakmıştır. Kendisinin sonsuz özverisi, bize yıllar boyunca ilham kaynağı olacak bir liderlik mirası bırakmaktadır.Aynı tarih itibarıyla, Sayın Çaka'nın yerine mevcut durumda Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü görevini yürütmekte ve etkin liderliğiyle Türkiye bira işimizi daha yüksek başarı ve yenilik seviyelerine taşımış olan Sayın Onur Altürk atanacaktır.Coca-Cola İçecek'te ("CCI") Müşteri ve Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev alan Sayın Tugay Keskin de aynı tarih itibari ile görevinden ayrılarak, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak atanacaktır. Sayın Tugay Keskin'in CCI'deki deneyimi, operasyonumuza değerli bir bakış açısı ve uzmanlık kazandıracak, Türkiye bira işimizin kurumsal yeteneklerini ve büyüme potansiyelini daha da artıracaktır.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Sayın Onur Altürk, mesleki kariyerine 1998 yılında Turkcell'de Finansal Kiralama ve Satınalma Uzmanı olarak başlamıştır. 2002-2005 yılları arasında Aria ve Avea'da sırasıyla Satış Pazarlama Uzmanı ve Pazarlama Etkinlik Kıdemli Uzmanı ve 2005-2015 yılları arasında Fritolay 'de Ticari Pazarlama Uzmanı, Kanal Geliştirme Müdürü, Ticari Pazarlama ve Horeca Müdürü, Satış Geliştirme ve Tanzim Teşhir Müdürü, Satış Planlama Müdürü, Bölge Satış Müdürü, Satış Operasyon, Geliştirme ve Yetkinlik Müdürü ve Satış Strateji ve Satış Denetim Kıdemli Müdürü olarak görev almıştır. Sayın Onur Altürk Anadolu Efes ailesine katılmadan önce 2015-2018 yılları arasında PepsiCo'da Geleneksel Kanal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2018-2022 yılları arasında Anadolu Efes Türkiye operasyonlarının Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürütmüştür. Sayın Onur Altürk, 1 Ocak 2022 tarihinden beri Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Sayın Tugay Keskin, CCI'a 1993 yılında katılmış, 2007 yılına kadar Türkiye satış fonksiyonunda farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmıştır. 2007–2011 yılları arasında Türkiye Satış Direktörlüğü ve 2011–2014 yılları arasında Türkiye Ticari Direktörlüğü görevlerini yürüten Keskin, 2014–2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek Ticari Mükemmellik Direktörü olarak görev yapmıştır. 2017 - 2018 yıllarında Türkiye Genel Müdürü 2019-2020 yılında ise CCI Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü görevini yürüten Keskin, 2020-2023 tarihleri arasında CCI Operasyonlar Direktörü olarak çalışmıştır. 1 Mart 2023 tarihinden beri CCI Müşteri ve Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247756BIST