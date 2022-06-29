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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.06.2022 19:36
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişki


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon Ödemesine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.06.2028
Vade (Gün Sayısı) 2.557
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2355105292
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.12.2021 Evet
2 29.06.2022 Evet
3 29.12.2022
4 29.06.2023
5 29.12.2023
6 01.07.2024
7 30.12.2024
8 30.06.2025
9 29.12.2025
10 29.06.2026
11 29.12.2026
12 29.06.2027
13 29.12.2027
14 29.06.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard & Poor's BBB- 17.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Standard & Poor's BBB- 21.06.2021 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040175


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NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
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Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.463 6.585 -56,00  
Yarım 3.164 3.220 -27,00  
Çeyrek 1.585 1.609 -14,00  
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