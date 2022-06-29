***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı Kupon Ödemesine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.06.2028Vade (Gün Sayısı) 2.557Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2355105292Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.12.2021 Evet2 29.06.2022 Evet3 29.12.20224 29.06.20235 29.12.20236 01.07.20247 30.12.20248 30.06.20259 29.12.202510 29.06.202611 29.12.202612 29.06.202713 29.12.202714 29.06.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.06.2028* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Standard & Poor's BBB- 17.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Standard & Poor's BBB- 21.06.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040175BIST