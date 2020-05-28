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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.05.2020 14:11
GÜNCEL HABERLER



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 26.06.2000 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 7.26 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.04.2017 İcrada Görevli Değil Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
JASON GERARD WARNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Mesle



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KENT 520,60 11.441.128 % 9,92  
HLGYO 1,67 74.196.948 % 9,87  
SAYAS 3,91 18.204.546 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.092.603 % 9,83  
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Sterlin 8,3148 8,3565 % 0,42  
Frank 6,9920 7,0341 % 0,33  
Riyal 1,8093 1,8183 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 15,10  
Altın Gr. 378 378 5,34  
Cumhuriyet 2.450 2.480 33,50  
Tam 2.522 2.556 45,80  
Yarım 1.231 1.244 16,80  
Çeyrek 615 623 8,40  
Gümüş.Ons 17,38 17,41 0,14  
Gümüş Gr. 3,80 3,80 0,04  
B. Petrol 35,26 35,26 0,66  
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