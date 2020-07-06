Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
S. KAMİL YAZICI 50.450.641,87 TRY 8,52
TÜLAY AKSOY 34.113.553,29 TRY 5,76
TUNCAY ÖZİLHAN 33.194.295,47 TRY 5,61
AZİMUT 19.646.922,83 TRY 3,32
S. VEHBİ YAZICI 7.336.682,85 TRY 1,24
VAHİT YAZICI 5.717.052,41 TRY 0,97
Diğer 441.646.114,29 TRY 74,59
TOPLAM 592.105.263,00 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855126


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:54118.034
Değişim :  1,97% |  2.285,91
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.099 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.233.330 % 10,00  
PKENT 189,20 2.829.369 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.129.562 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.977.740 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5645 8,6075 % 0,31  
Frank 7,2809 7,3247 % 0,78  
Riyal 1,8240 1,8332 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 11,09  
Altın Gr. 394 394 1,69  
Cumhuriyet 2.552 2.571 16,60  
Tam 2.627 2.638 17,10  
Yarım 1.276 1.290 8,40  
Çeyrek 638 646 4,20  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 0,38  
Gümüş Gr. 4,04 4,05 0,07  
B. Petrol 42,80 42,80 0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru