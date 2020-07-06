***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2020 17:06
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
S. KAMİL YAZICI 50.450.641,87 TRY 8,52
TÜLAY AKSOY 34.113.553,29 TRY 5,76
TUNCAY ÖZİLHAN 33.194.295,47 TRY 5,61
AZİMUT 19.646.922,83 TRY 3,32
S. VEHBİ YAZICI 7.336.682,85 TRY 1,24
VAHİT YAZICI 5.717.052,41 TRY 0,97
Diğer 441.646.114,29 TRY 74,59
TOPLAM 592.105.263,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855126
BIST
16:54118.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.285,91
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.099
En Düşük
116.674
16:546,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:547,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:54393,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,83
|Açılış
|: 393,96
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.233.330
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.829.369
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.977.740
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,83
|1.055.628.490
|% 6,00
|
|ODAS
|2,82
|968.456.914
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,23
|849.665.187
|% 2,22
|
|SISE
|5,99
|730.664.206
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|622.020.374
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|968.456.914
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,83
|622.020.374
|% 8,93
|
|EKGYO
|2,08
|579.104.469
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,23
|849.665.187
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,72
|371.596.410
|% 7,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5645
|8,6075
|% 0,31
|
|Frank
|7,2809
|7,3247
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,09
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.571
|16,60
|
|Tam
|2.627
|2.638
|17,10
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|8,40
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,00
|
Seans Raporu
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17:07GOLTS
Yüzde 5.53 oranında artışla 19.84 lira fiyatla işlem gören hissede 766, 664 adet işlem
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17:06NTHOL
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 717, 019 adet işlem
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17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2317, 07 artarak (% 1.75 ) 134, 363
-
17:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, EKGYO
-
17:05XU100
Endeks 118, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 16, 327.00 milyon TL de