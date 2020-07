***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)S. KAMİL YAZICI 50.450.641,87 TRY 8,52TÜLAY AKSOY 34.113.553,29 TRY 5,76TUNCAY ÖZİLHAN 33.194.295,47 TRY 5,61AZİMUT 19.646.922,83 TRY 3,32S. VEHBİ YAZICI 7.336.682,85 TRY 1,24VAHİT YAZICI 5.717.052,41 TRY 0,97Diğer 441.646.114,29 TRY 74,59TOPLAM 592.105.263,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855126BIST