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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2021 12:01
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 28.07.2000 Türkiye BİST Ulusal
Eurotahvil 30.10.2012 İrlanda İrlanda Borsası -
Eurotahvil 29.06.2021 İrlanda İrlanda Borsası -

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Eurotahvil 500.000.000,00 USD Yurtdışı Yurtdışı Satış
Eurotahvil 1.000.000.000,00 USD Yurtdışı 20.05.2021 20.05.2022 Yurtdışı Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982299


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,20% |  4,04
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Önceki Kapanış :  2.031  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,31 23.126.463 % 10,00  
HEDEF 5,39 76.636.280 % 10,00  
BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
EDATA 16,54 93.096.430 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8560 13,8574 % 0,51  
Euro 15,6723 15,7078 % 0,72  
Sterlin 18,2714 18,3631 % 0,53  
Frank 14,9634 15,0535 % 0,63  
Riyal 3,6798 3,6982 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 8,13  
Altın Gr. 793 793 6,17  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,19  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 0,10  
B. Petrol 74,96 74,96 0,54  
Seans Raporu 18:05
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