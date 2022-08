***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)S. KAMİL YAZICI 42.043.853,41 TRY 7,10TÜLAY AKSOY 34.114.912,91 TRY 5,76TUNCAY ÖZİLHAN 33.195.618,45 TRY 5,61AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON 19.375.570,56 TRY 3,27Diğer 463.375.307,67 TRY 78,26TOPLAM 592.105.263,00 TRY 100,00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEfes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi 750.000.000,00 750.000.000,00 TRY 100 Anadolu Efes'in ürettiği ve ithal ettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.Efes Breweries International N.V. Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi 2.058.515.000,00 2.058.515.000,00 EUR 100 Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetirCoca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi 254.370.782,00 127.835.359,00 TRY 50,26 İştirak ilişkisiCoca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı 2.998.566,01 1.506.820,14 TRY 50,25 İştirak ilişkisiCypex Co.Ltd. KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı 1.054.900,00 1.054.795,00 TRY 99,99 KKTC'de Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama. satış ve dağıtımını yapar.Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş. Bilişim hizmetleri 8.460.000,00 92.446,43 TRY 1,09 Uzun Vadeli Finansal Yatırımİtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş. 200.000,00 12.000,00 TRY 6,00 Uzun Vadeli Finansal YatırımEfes Deutschland GMBH Bira pazarlaması ve dağıtımı 4.100.000,00 4.100.000,00 EUR 100 Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımı yapar.AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı 50.000.000,00 39.290.976,43 TRY 78,58 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058285BIST