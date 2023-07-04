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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.07.2023 12:05
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökçe Yanaşmayan Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü 01.07.2021 0 216 586 8000 gokce.yanasmayan@anadoluefes.com
Aslı Kılıç Demirel Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Direktörü & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.02.2011 0 216 586 8072 asli.kilic@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206237 / 701313




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165068


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,07 151.277.980 % 93,08  
OYAYO 14,08 8.563.499 % 10,00  
SEKFK 12,87 108.401.227 % 10,00  
EMKEL 10,56 93.861.681 % 10,00  
VKFYO 34,54 35.212.301 % 10,00  
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16:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9800 26,0091 % 0,44  
Euro 28,3405 28,3803 % 0,25  
Sterlin 33,0311 33,1968 % 0,74  
Frank 28,9391 29,1134 % 0,49  
Riyal 6,9178 6,9525 % 0,42  
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16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 4,97  
Altın Gr. 1.612 1.613 11,46  
Cumhuriyet 10.758 10.920 42,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.191 5.317 7,00  
Çeyrek 2.603 2.659 4,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,00 0,09  
Gümüş Gr. 19,22 19,25 0,15  
B. Petrol 75,97 75,97 1,32  
Seans Raporu 16:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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