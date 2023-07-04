***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGökçe Yanaşmayan Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü 01.07.2021 0 216 586 8000 gokce.yanasmayan@anadoluefes.comAslı Kılıç Demirel Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Direktörü & Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.02.2011 0 216 586 8072 asli.kilic@anadoluefes.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206237 / 701313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165068BIST