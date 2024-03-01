***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR ALTÜRK Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Üst Düzey Yönetici Efes Türkiye Genel Müdürü ve Efes Türkiye Satış DirektörüGÖKÇE YANAŞMAYAN Anadolu Efes Grup Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Efes Moldova Genel MüdürüTUGAY KESKİN Efes Türkiye Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Coca-Cola İçecek Müşteri ve Ticari Operasyonlar DirektörüDMITRY SHPAKOV AB InBev Efes BV CEO İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliÜMİT ÖMER ÖĞÜN Rusya Operasyonları Genel Müdürü Mühendis Özel Projelerden Sorumlu Genel Müdürü, Orta Asya Cumhuriyetleri Genel Müdürü, Efes Kazakistan Genel Müdürü, Efes Ukrayna Genel MüdürüERTAN KURT Efes Kazakistan Genel Müdürü Ekonomist Efes Gürcistan Genel MüdürüVELİ DİNÇEL Efes Gürcistan Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliALPHAN AKPEÇE Efes Moldova Genel Müdürü Yönetici Efes Gürcistan Ticari DirektörüDANIEL BARBULESCU Pazar Geliştirme Direktörü Ekonomist Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Uluslararası Pazarlama ve Satış Direktörü, Efes Moldova Pazarlama DirektörüULUHAN KUMRU Grup İç Denetim Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup İç Denetim MüdürüBANU FATMA ARTÜZ Grup İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm KoordinatörüMURAT ÖZKAN Grup Bilgi ve Dijital Çözümler Direktörü Bilgisayar MühendisiSAVAŞ ÖZTÜRK Grup Tedarik Zinciri Direktörü Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı Efes Türkiye Planlama ve Lojistik DirektörüSELDA SUSAL SAATÇİ Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Tercüman / Yorumcu / Dil Bilimi Uzmanı Efes Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler DirektörüSERİM YILDIRIM Grup Strateji, İçgörü ve İnovasyon Direktörü Sosyolog / Antropolog Efes Türkiye Pazarlama Direktörü, Türkiye Proje Yönetim Danışmanı, Efes Bira Grubu Pazarlama Direktörü, Marmara Ürün Yöneticisi, Efes Türkiye Araştırma YöneticisiMELİS ALKAN BÖLÜKBAŞI Grup Hukuk İşleri Direktörü Avukat Efes Türkiye Hukuk İşleri Müdürü, Grup Hukuk İşleri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253372BIST