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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2021 18:53
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
548
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 2021 Ocak – Eylül dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS)'na ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ektedir.
a)         30.09.2021 tarihli konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b)         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
ŞEVKİ ACUNER                                                            UĞUR BAYAR
Denetim Komitesi Başkanı                                             Denetim Komitesi Üyesi
 
 
GÖKÇE YANAŞMAYAN                                               KEREM İŞERİ
Mali İşler Grup Direktörü                                              Mali İşler Direktörü
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974938


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