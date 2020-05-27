***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.05.2020 16:42
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Mayıs 2020 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden İzzet KARACA'nın üyeliğine ise Şevki ACUNER'in seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet AKSOY, Mehmet Cem KOZLU ve Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846929
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