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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.05.2020 16:42
GÜNCEL HABERLER



***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Mayıs 2020 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay ÖZİLHAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI'nın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden İzzet KARACA'nın   üyeliğine ise Şevki ACUNER'in seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur BAYAR'ın  üyeliklerine ise Recep Yılmaz ARGÜDEN, R. Aslı DEMİREL, Jason WARNER, Rasih Engin AKÇAKOCA ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Barış TAN'ın, üyeliklerine ise Tuğban İzzet AKSOY, Mehmet Cem KOZLU ve  Ben GRAHAM'in seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846929


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Cumhuriyet 2.404 2.433 2,70  
Tam 2.474 2.497 3,00  
Yarım 1.207 1.220 1,30  
Çeyrek 604 611 1,50  
Gümüş.Ons 17,01 17,04 -0,10  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,03  
B. Petrol 34,76 34,76 -1,41  
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