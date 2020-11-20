***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.11.2020 09:14
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriteri 2 Aralık 2020 tarihinde dolacak olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. İzzet KARACA, 19 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sn. İzzet Karaca tarafından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Lale DEVELİOGˆLU'nun getirilmesine karar verilmiştir.
Bunun yanı sıra, Sn. İzzet KARACA'nın istifası sebebiyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na halen Denetimden Sorumlu Komite Üyemiz Sn. Şevki ACUNER'in Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ise Sn. Uğur BAYAR'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889320
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|134.219.215
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|KRDMD
|4,85
|387.424.774
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,08
|243.672.091
|% -0,96
|
|GARAN
|9,51
|671.342.717
|% -0,11
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|EKGYO
|1,93
|100.134.516
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