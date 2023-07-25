***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Şevki Acuner'in istifası sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Uğur BAYAR'ın üyeliğine ise Sn. Barış TAN'ın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175131BIST