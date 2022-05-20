***AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.05.2022 09:30
***AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AEFES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,8545 TL Teorik Fiyat: 28,386 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031372
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1124
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0593
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05948,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,00
|Açılış
|: 948,67
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
948,67
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|ULKER
|15,47
|21.439.955
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,67
|19.617.844
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|ULKER
|15,47
|21.439.955
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,67
|19.617.844
|% 0,00
|
|PKART
|16,76
|15.415.387
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9463
|15,9543
|% 0,71
|
|Euro
|16,8740
|16,8955
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,8679
|19,9675
|% 0,63
|
|Frank
|16,3661
|16,4647
|% 0,68
|
|Riyal
|4,2427
|4,2639
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|6,65
|
|Altın Gr.
|949
|949
|8,15
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,60
|