***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:41
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828753
BIST
17:0195.866
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.226,88
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:016,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:017,0104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0625
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:01318,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,91
|Açılış
|: 318,45
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|587.265
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.055.488
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.651.393
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.387.921
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|500.739
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,31
|8.419.779
|% -11,20
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BRKSN
|2,26
|2.779.753
|% -9,96
|
|ASELS
|25,40
|1.160.379.597
|% 4,27
|
|THYAO
|9,08
|1.000.706.511
|% 7,08
|
|GARAN
|9,10
|573.281.764
|% 4,12
|
|KRDMD
|2,03
|375.922.612
|% 1,50
|
|EREGL
|8,16
|358.143.149
|% 0,12
|
|ODAS
|1,33
|304.169.669
|% 0,76
|
|IHLGM
|0,92
|168.274.140
|% 2,22
|
|KRDMD
|2,03
|375.922.612
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,20
|317.687.348
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,18
|166.873.300
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8513
|7,8907
|% -0,75
|
|Frank
|6,5972
|6,6369
|% -0,99
|
|Riyal
|1,6735
|1,6819
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-2,06
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.116
|2.168
|0,57
|
|Yarım
|1.023
|1.049
|0,27
|
|Çeyrek
|513
|524
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,33
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,05
|34,05
|0,83
|
Seans Raporu
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3777, 35 artarak (% 3.32 ) 117, 551
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17:06XU100
Endeks 96, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 39 üstünde . İşlem hacmi 8, 704.00 milyon TL de