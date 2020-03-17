***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:56
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829966
BIST
16:3285.336
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -2.552,33
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:326,4667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:327,1172
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0757
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:32311,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,22
|Açılış
|: 311,22
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.297.335
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|ISYAT
|2,37
|36.327.873
|% 5,33
|
|KARTN
|287,10
|7.801.771
|% 5,20
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|DOAS
|6,12
|3.916.454
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.767.983
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.583.383
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.420.025
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|5.628.661
|% -10,00
|
|ASELS
|21,76
|1.081.003.641
|% -5,06
|
|THYAO
|7,93
|863.436.431
|% -3,65
|
|GARAN
|8,27
|634.806.393
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,00
|286.390.018
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,97
|272.267.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|286.390.018
|% -1,48
|
|THYAO
|7,93
|863.436.431
|% -3,65
|
|IHLGM
|0,79
|86.891.533
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|105.776.088
|% -7,20
|
|TSKB
|0,90
|79.623.427
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8129
|7,8521
|% -0,73
|
|Frank
|6,7176
|6,7581
|% -0,71
|
|Riyal
|1,7210
|1,7297
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|-21,02
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|32,60
|
|Yarım
|997
|1.023
|15,76
|
|Çeyrek
|500
|512
|7,89
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,54
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
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|B. Petrol
|29,51
|29,51
|-0,54
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