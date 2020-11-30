***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:36
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890570
BIST
17:521.285
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -43,40
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.285
17:527,8121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:529,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0236
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:52445,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,38
|Açılış
|: 445,16
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SELEC
|12,54
|189.213.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.313.851
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.553.177
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|110.099.712
|% 9,97
|
|ERBOS
|31,18
|42.337.160
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.868.216
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|YESIL
|69,55
|21.843.843
|% -9,97
|
|QNBFB
|78,70
|14.163.750
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,20
|2.400.516.288
|% 1,38
|
|GARAN
|8,83
|2.275.932.664
|% -3,81
|
|PETKM
|4,24
|1.693.561.872
|% 0,24
|
|ECILC
|7,24
|1.168.622.434
|% 4,62
|
|THYAO
|11,46
|1.090.920.868
|% -3,94
|
|EKGYO
|2,20
|2.400.516.288
|% 1,38
|
|PETKM
|4,24
|1.693.561.872
|% 0,24
|
|TSKB
|2,22
|695.703.720
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,88
|886.728.332
|% -3,68
|
|TEKTU
|2,02
|612.974.020
|% 1,51
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8031
|7,8121
|% -0,02
|
|Euro
|9,3643
|9,3752
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,3983
|10,4505
|% 0,39
|
|Frank
|8,5988
|8,6506
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0751
|2,0855
|% -0,10
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-16,75
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,13
|
|B. Petrol
|47,89
|47,89
|-0,36
|
Seans Raporu
17:52
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