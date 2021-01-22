***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 14:33
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903886
BIST
14:491.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -20,40
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:497,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0407
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:499,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0523
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:49440,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,84
|Açılış
|: 440,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MAALT
|210,10
|34.440.764
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|16.650.873
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.495.729
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.239.800
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.243.628.094
|% -3,09
|
|KARSN
|4,69
|889.776.691
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,00
|825.847.173
|% 0,62
|
|KRDMD
|6,96
|614.351.090
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,08
|605.425.798
|% 5,43
|
|EKGYO
|2,47
|555.478.898
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|420.764.359
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|889.776.691
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|248.299.796
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|229.516.971
|% 2,05
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4072
|7,4087
|% 0,55
|
|Euro
|9,0232
|9,0292
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0946
|10,1452
|% 0,03
|
|Frank
|8,3378
|8,3880
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% 0,49
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,09
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.905
|2.979
|-13,49
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-6,53
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|-1,32
|