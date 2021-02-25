***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:41
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912831
BIST
14:351.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.476
14:357,2177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2182
En Düşük
7,1530
14:358,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1111
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8373
En Düşük
8,7148
14:35414,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,29
|Açılış
|: 414,35
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.348.297
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.493.696.609
|% 1,36
|
|THYAO
|13,08
|1.106.691.199
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,27
|947.659.381
|% 0,00
|
|KOZAL
|129,60
|845.928.618
|% -2,92
|
|SASA
|43,32
|812.807.429
|% 8,46
|
|EKGYO
|2,27
|947.659.381
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.493.696.609
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|172.612.841
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|286.129.970
|% -1,72
|
|KARSN
|4,54
|748.449.147
|% -3,40
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2147
|7,2177
|% 0,67
|
|Euro
|8,8271
|8,8373
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,1665
|10,2175
|% 0,60
|
|Frank
|7,9344
|7,9822
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9163
|1,9259
|% 0,54
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-20,08
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-10,77
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-5,21
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,10
|
Seans Raporu
14:35
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14:48SKTAS
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