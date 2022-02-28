***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:24
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005005
BIST
10:101.937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -15,81
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.938
En Düşük
1.912
10:1013,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1824
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:1015,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0568
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:10857,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 18,58
|Açılış
|: 857,29
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:08
|OZKGY
|7,12
|9.500.456
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|9.500.456
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|VESTL
|23,68
|34.057.203
|% 8,33
|
|EGSER
|16,59
|9.518.698
|% 8,29
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PRKAB
|32,26
|453.814
|% -8,25
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,50
|282.730.968
|% -2,93
|
|EREGL
|30,96
|174.218.476
|% -0,64
|
|ISCTR
|8,04
|111.642.633
|% 1,52
|
|SASA
|46,94
|101.139.453
|% 1,38
|
|ASELS
|21,02
|72.856.638
|% 2,34
|
|ADESE
|0,69
|18.055.429
|% 6,15
|
|YKBNK
|3,59
|59.891.091
|% -2,18
|
|ODAS
|1,31
|19.795.094
|% -2,24
|
|EKGYO
|1,99
|28.255.289
|% -2,45
|
|ISCTR
|8,04
|111.642.633
|% 1,52
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9559
|13,9609
|% 1,20
|
|Euro
|15,6393
|15,6773
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7034
|18,7972
|% 1,39
|
|Frank
|15,0898
|15,1807
|% 1,63
|
|Riyal
|3,7281
|3,7468
|% 1,68
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|17,69
|
|Altın Gr.
|864
|864
|25,44
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,28
|
|B. Petrol
|99
|99
|5,31
|