***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 16:39
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005113
BIST
16:511.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -20,15
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:5113,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0361
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:5115,5605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0699
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:51850,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,86
|Açılış
|: 850,57
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.777.532
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.223.668
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|98.607.174
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.139.174
|% -9,59
|
|AEFES
|24,28
|62.248.614
|% -9,54
|
|AGESA
|21,02
|3.858.753
|% -8,45
|
|PKENT
|390,90
|9.880.161
|% -7,81
|
|IHEVA
|1,00
|38.019.310
|% -7,41
|
|THYAO
|25,86
|3.893.626.297
|% -5,27
|
|KRDMD
|11,72
|2.159.273.548
|% 3,53
|
|EREGL
|31,04
|2.036.384.024
|% -0,39
|
|TUPRS
|190,80
|1.280.746.906
|% 6,06
|
|GARAN
|11,10
|1.059.891.414
|% -2,46
|
|YKBNK
|3,53
|679.535.046
|% -3,81
|
|KRDMD
|11,72
|2.159.273.548
|% 3,53
|
|THYAO
|25,86
|3.893.626.297
|% -5,27
|
|EKGYO
|1,99
|276.763.673
|% -2,45
|
|HUNER
|2,59
|334.013.411
|% -3,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8140
|13,8288
|% 0,24
|
|Euro
|15,5284
|15,5773
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,4536
|18,5461
|% 0,03
|
|Frank
|14,9538
|15,0438
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6687
|3,6871
|% 0,06
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|25,24
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,60
|
|Cumhuriyet
|5.650
|5.735
|33,00
|
|Tam
|5.628
|5.774
|42,62
|
|Yarım
|2.720
|2.793
|20,62
|
|Çeyrek
|1.364
|1.397
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,12
|
|B. Petrol
|98,02
|98,02
|3,90
|
Seans Raporu
16:49
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