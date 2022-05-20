***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 12:24
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031418
BIST
12:322.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,42
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:3215,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1391
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:3216,9267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0905
|Açılış
|: 16,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9347
En Düşük
16,7772
12:32949,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,53
|Açılış
|: 949,05
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:29
|IMASM
|46,90
|19.531.667
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.995.880
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.691.632
|% 9,73
|
|GENTS
|4,71
|34.550.987
|% 9,03
|
|SEYKM
|7,68
|39.255.648
|% 7,41
|
|OZRDN
|9,82
|2.189.937
|% -7,71
|
|SMRTG
|21,46
|75.257.846
|% -7,18
|
|PAMEL
|98,35
|4.980.443
|% -7,04
|
|ULUSE
|179,00
|39.739.994
|% -6,77
|
|PENTA
|340,90
|115.083.254
|% -6,35
|
|GARAN
|16,21
|1.900.452.912
|% 3,58
|
|THYAO
|42,52
|1.127.464.556
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,13
|954.364.577
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,38
|866.146.351
|% -0,23
|
|SISE
|19,77
|674.271.427
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,38
|866.146.351
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,18
|139.774.972
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,13
|954.364.577
|% 0,25
|
|GARAN
|16,21
|1.900.452.912
|% 3,58
|
|EKGYO
|2,64
|291.622.468
|% 0,76
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9745
|15,9805
|% 0,87
|
|Euro
|16,9118
|16,9315
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8760
|19,9757
|% 0,67
|
|Frank
|16,3679
|16,4665
|% 0,69
|
|Riyal
|4,2480
|4,2693
|% 0,66
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|4,45
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.268
|6.426
|23,98
|
|Yarım
|3.029
|3.108
|11,60
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,10
|