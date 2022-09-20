***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 10:00
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064159
BIST
10:503.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 66,37
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:5018,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:5018,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:50984,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 984,68
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:48
|HKTM
|37,44
|32.362.905
|% 9,99
|
|ZOREN
|3,53
|176.668.568
|% 7,62
|
|PRDGS
|4,13
|15.034.588
|% 7,55
|
|BOBET
|7,15
|39.264.122
|% 7,20
|
|SMRTG
|49,28
|219.889.937
|% 7,18
|
|MERKO
|5,86
|27.883.882
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|8.177.156
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.847.548
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|1.944.281
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,49
|2.027.572.120
|% -9,29
|
|VAKBN
|8,49
|2.027.572.120
|% -9,29
|
|THYAO
|71,50
|763.020.482
|% 4,00
|
|ASELS
|30,90
|716.039.598
|% 1,58
|
|ISCTR
|8,11
|694.227.090
|% 2,79
|
|HALKB
|8,38
|647.386.979
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,49
|2.027.572.120
|% -9,29
|
|ISCTR
|8,11
|694.227.090
|% 2,79
|
|HALKB
|8,38
|647.386.979
|% -6,37
|
|YKBNK
|7,08
|532.869.139
|% 5,04
|
|EKGYO
|4,08
|301.866.425
|% 3,55
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3001
|18,3127
|% 0,10
|
|Euro
|18,3678
|18,3875
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8835
|20,9882
|% 0,30
|
|Frank
|18,9147
|19,0286
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8497
|4,8740
|% 0,14
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-3,29
|
|Altın Gr.
|984
|985
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.688
|6.781
|-8,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,59
|