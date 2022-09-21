***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 14:03
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064481
BIST
14:443.259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -18,52
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
14:4418,3255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
14:4418,1723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0820
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
14:44986,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,59
|Açılış
|: 986,59
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,39
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ULUSE
|118,80
|18.551.049
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,95
|72.486.873
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.521.312
|% 9,74
|
|BAGFS
|21,76
|96.224.868
|% 9,46
|
|ULUFA
|7,15
|50.512.196
|% 9,33
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.716.830
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|198.457.619
|% -9,88
|
|TSKB
|3,58
|218.481.323
|% -9,82
|
|IHAAS
|62,60
|20.719.633
|% -7,81
|
|THYAO
|69,90
|3.487.191.384
|% -3,52
|
|ASELS
|31,68
|2.272.427.833
|% 2,99
|
|VAKBN
|8,13
|2.152.548.678
|% -3,56
|
|GARAN
|19,64
|1.770.624.334
|% -2,48
|
|YKBNK
|7,07
|1.667.823.970
|% -1,26
|
|VAKBN
|8,13
|2.152.548.678
|% -3,56
|
|EKGYO
|3,89
|993.586.710
|% -2,99
|
|YKBNK
|7,07
|1.667.823.970
|% -1,26
|
|SKBNK
|3,32
|737.028.605
|% -4,05
|
|ISCTR
|8,20
|1.582.862.878
|% -1,09
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3203
|18,3227
|% 0,02
|
|Euro
|18,1645
|18,1747
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,7153
|20,8192
|% -0,28
|
|Frank
|18,9456
|19,0597
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8563
|4,8806
|% 0,08
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|10,30
|
|Altın Gr.
|986
|986
|6,24
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|13,00
|
|Tam
|6.688
|6.773
|-2,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,15
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|1,88
|
Seans Raporu
14:42
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14:58ORCAY
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14:57VAKBN
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14:56XU030
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14:56XU100
Endeks 3, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 35, 465.00 milyon TL de
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