***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:36
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189086
BIST
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17:097.626
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 23,51
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:0925,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -1,4123
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:0928,1114
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4149
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:091.586,05
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -88,18
|Açılış
|: 1.586,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.563.568.293
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,70
|2.511.710.953
|% -11,07
|
|KAYSE
|48,60
|2.223.902.640
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|209.934.249
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.914.513
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|181.265.728
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,84
|13.959.914.590
|% 9,35
|
|ISCTR
|18,14
|13.016.822.134
|% 8,04
|
|THYAO
|237,20
|12.198.318.246
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,20
|11.017.302.413
|% 9,18
|
|KLSER
|116,20
|10.361.263.797
|% -8,79
|
|YKBNK
|16,84
|13.959.914.590
|% 9,35
|
|ISCTR
|18,14
|13.016.822.134
|% 8,04
|
|EKGYO
|8,61
|4.989.590.039
|% -4,12
|
|SKBNK
|4,14
|2.080.685.253
|% 5,34
|
|AKBNK
|30,20
|11.017.302.413
|% 9,18
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6989
|25,7704
|% -5,22
|
|Euro
|27,8527
|28,1305
|% -4,73
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:08
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17:22ULKER
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17:21XU030
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17:21XU100
Endeks 7, 616 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 197, 748.00 milyon TL de
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17:21QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 820 adet işlem
-
17:20YKBNK
Yüzde 9.42 oranında artışla 16.85 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 305, 530 adet işlem