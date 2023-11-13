***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2023 15:12
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217402
BIST
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16:157.675
En Düşük
|Değişim
|: -1,24%
|| -96,74
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1528,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0431
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:1530,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0015
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:151.778,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.778,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ATATP
|65,45
|53.192.164
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|SANEL
|19,16
|18.507.353
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|160.903.671
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,20
|10.207.777.179
|% 3,10
|
|REEDR
|28,62
|3.524.081.233
|% 6,55
|
|ISCTR
|20,40
|2.816.104.421
|% 1,59
|
|TUPRS
|149,80
|2.585.122.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|1.853.823.945
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.853.823.945
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,40
|2.816.104.421
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,37
|174.832.987
|% 9,60
|
|REEDR
|28,62
|3.524.081.233
|% 6,55
|
|ZOREN
|5,12
|604.245.788
|% -1,92
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5599
|28,6162
|% 0,24
|
|Euro
|30,5220
|30,5362
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,8929
|35,0679
|% 0,27
|
|Frank
|31,4643
|31,6538
|% -0,14
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,07
|22,10
|% 0,66
|
|Platin
|852,12
|854,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,09
|980,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,59
|81,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,43
|1.935,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28SOKM
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 60.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 281, 076 adet işlem
-
16:27EMNIS
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 110.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 538 adet işlem
-
16:26NTHOL
Yüzde -7.61 oranında düşüşle 20.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 411 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 13 kaybederek (% -0.72 ) 8, 068
-
16:25XU100
Endeks 7, 684 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 57, 068.00 milyon TL de