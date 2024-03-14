***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2024 12:08
***AEFES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AEFES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258727
BIST
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13:258.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2532,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2535,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0766
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:252.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 2.241,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DMSAS
|6,37
|9.909.621
|% 107,49
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.411.050
|% 9,99
|
|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|171.835.476
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|DGATE
|52,50
|31.583.341
|% -8,54
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|THYAO
|273,25
|3.664.900.865
|% 0,46
|
|EREGL
|44,72
|1.893.398.841
|% 0,58
|
|LMKDC
|35,46
|1.861.054.845
|% 7,19
|
|JANTS
|274,25
|1.755.458.673
|% 7,97
|
|OBAMS
|50,75
|1.601.858.905
|% 3,57
|
|ISCTR
|10,51
|1.349.654.366
|% -0,85
|
|EKGYO
|10,71
|909.652.248
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|148.448.522
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,46
|1.861.054.845
|% 7,19
|
|YKBNK
|22,04
|1.124.240.948
|% -0,99
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1215
|32,1268
|% 0,27
|
|Euro
|35,2567
|35,2736
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,5432
|41,7514
|% -0,23
|
|Frank
|36,8554
|37,0401
|% -0,45
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,99
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|936,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.066,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,69
|84,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.169,74
|2.170,09
|% 0,66
|