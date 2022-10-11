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***AEFES* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 10:45
***AEFES* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AEFES******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin veri ve erişim güvenliğinin Kron ürünleri ile sağlanmasına ilişkin  medya organlarında yayımlanan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://kron.com.tr/anadolu-efes-in-veri-ve-erisim-guvenligi-kron-urunleriyle-saglanacak
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070656


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HUNER 6,25 127.446.545 % 9,84  
ACSEL 64,50 30.505.246 % 8,59  
KONTR 89,35 463.871.754 % 8,30  
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Altın Gr. 997 997 0,21  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.709 6.772 -9,00  
Yarım 3.269 3.311 -4,00  
Çeyrek 1.637 1.656 -1,00  
Gümüş.Ons 19,39 19,42 -0,21  
Gümüş Gr. 11,61 11,62 -0,12  
B. Petrol 95,00 95,00 -1,19  
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