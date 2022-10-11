***AEFES* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AEFES******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AEFES]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin veri ve erişim güvenliğinin Kron ürünleri ile sağlanmasına ilişkin medya organlarında yayımlanan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.https://kron.com.tr/anadolu-efes-in-veri-ve-erisim-guvenligi-kron-urunleriyle-saglanacakSaygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070656BIST