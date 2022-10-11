***AEFES* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 10:45
***AEFES******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AEFES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin veri ve erişim güvenliğinin Kron ürünleri ile sağlanmasına ilişkin medya organlarında yayımlanan basın duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
https://kron.com.tr/anadolu-efes-in-veri-ve-erisim-guvenligi-kron-urunleriyle-saglanacak
Saygılarımızla,
Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070656
BIST
11:243.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,81
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:2418,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:2418,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1100
En Düşük
18,0600
11:24996,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 996,46
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ERCB
|46,72
|39.993.328
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|127.446.545
|% 9,84
|
|ACSEL
|64,50
|30.505.246
|% 8,59
|
|KONTR
|89,35
|463.871.754
|% 8,30
|
|MARTI
|4,05
|42.890.207
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|715.321
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.258.205
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|29.471.536
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,13
|93.156.884
|% -8,73
|
|THYAO
|86,05
|1.813.295.092
|% -0,12
|
|SASA
|86,85
|1.368.819.577
|% 1,28
|
|ASELS
|32,58
|769.434.801
|% -0,61
|
|EKGYO
|4,35
|768.146.082
|% 0,69
|
|SAHOL
|28,78
|629.287.073
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,35
|768.146.082
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|177.252.626
|% 1,75
|
|ODAS
|7,87
|484.976.802
|% 4,52
|
|AKFGY
|4,04
|243.456.409
|% 6,04
|
|YKBNK
|8,11
|448.761.658
|% 0,75
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5927
|% 0,09
|
|Euro
|18,0453
|18,0575
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,4560
|20,5586
|% -0,12
|
|Frank
|18,5031
|18,6146
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,01
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-0,89
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.709
|6.772
|-9,00
|
|Yarım
|3.269
|3.311
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-1,19
|