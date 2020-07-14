***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
14.07.2020 13:49
***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Şirket) tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 09.07.2020 tarihli açıklamada temettü dağıtım tarihi olarak hak kullanım kayıt tarihi 14.07.2020, işlem tarihi 17.07.2020 olarak belirtilmiştir. Bahse konu açıklamada, T.C. Ticaret Bakanlığınca 17/5/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in (Tebliğ) 5/(1)-(c) maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirket tarafından hak sahiplerine temettü ödemesinin nasıl ve ne zaman yapılacağına dair ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Bu doğrultuda, Şirketin temettü tutarlarına ilişkin Şirketimiz aracılığı ile ödeme işlemlerinde, Şirketin ilgili duyurusu kapsamında hareket edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859661
BIST
15:06117.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -425,87
|Açılış
|: 118.114
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|Önceki Kapanış
|: 118.399
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118.658
En Düşük
117.542
15:066,8685
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,9150
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|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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En Düşük
6,8552
15:067,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 7,8400
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|Önceki Kapanış
|: 7,8150
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En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 397,45
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|Önceki Kapanış
|: 397,54
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397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.035.089
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.364.239
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.658.414
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.447.186.350
|% 1,76
|
|GARAN
|7,92
|572.750.948
|% -0,63
|
|THYAO
|11,95
|556.483.095
|% -0,17
|
|ODAS
|2,90
|538.025.417
|% -1,69
|
|SASA
|11,98
|463.961.470
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,31
|1.447.186.350
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,67
|381.682.682
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|291.384.232
|% 1,59
|
|ODAS
|2,90
|538.025.417
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,81
|296.918.941
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5780
|8,6211
|% -0,08
|
|Frank
|7,2792
|7,3230
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8255
|1,8347
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-1,92
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.643
|2.683
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.677
|1,90
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|0,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,27
|
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