***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [AEFES]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Şirket) tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 09.07.2020 tarihli açıklamada temettü dağıtım tarihi olarak hak kullanım kayıt tarihi 14.07.2020, işlem tarihi 17.07.2020 olarak belirtilmiştir. Bahse konu açıklamada, T.C. Ticaret Bakanlığınca 17/5/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in (Tebliğ) 5/(1)-(c) maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirket tarafından hak sahiplerine temettü ödemesinin nasıl ve ne zaman yapılacağına dair ayrıntılı olarak yer verilmiştir.Bu doğrultuda, Şirketin temettü tutarlarına ilişkin Şirketimiz aracılığı ile ödeme işlemlerinde, Şirketin ilgili duyurusu kapsamında hareket edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859661BIST