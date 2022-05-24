***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
24.05.2022 16:35
***AEFES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AEFES
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TRAAEFES91A9 AEFES Nakit Temettü Ödeme 166,905 185,45 24/05/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032103
BIST
17:312.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 47,74
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.423
En Düşük
2.384
17:3116,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3006
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3764
En Düşük
16,0430
17:3117,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2033
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5055
En Düşük
17,2406
17:31973,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,08
|Açılış
|: 973,31
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.299.398
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.770.283
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.516.631
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|53.964.774
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.433.445
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|113.343.231
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.543.630
|% -9,82
|
|SELVA
|8,49
|35.495.806
|% -9,68
|
|FENER
|42,98
|293.890.999
|% -6,36
|
|THYAO
|42,56
|2.948.790.634
|% 0,95
|
|SISE
|20,96
|2.680.626.916
|% 5,75
|
|GARAN
|14,84
|2.135.186.478
|% 0,21
|
|ASELS
|23,72
|1.466.197.890
|% 2,86
|
|HALKB
|5,66
|1.265.468.163
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,52
|1.150.517.420
|% 3,20
|
|HALKB
|5,66
|1.265.468.163
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,59
|497.743.239
|% 1,17
|
|VAKBN
|4,19
|791.738.483
|% 5,54
|
|GARAN
|14,84
|2.135.186.478
|% 0,21
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3644
|16,3764
|% 1,87
|
|Euro
|17,4805
|17,4999
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,4505
|20,5531
|% 1,65
|
|Frank
|16,9325
|17,0345
|% 1,44
|
|Riyal
|4,3494
|4,3713
|% 1,64
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,55
|
|Altın Gr.
|974
|974
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,58
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 03 artarak (% 2.39 ) 2, 696
-
17:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, GARAN
-
17:46XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 98 üstünde . İşlem hacmi 30, 168.00 milyon TL de
-
17:46GZNMI
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 107 adet işlem
-
17:45SISE
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 873, 074 adet işlem