***AEFES* *SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.05.2023 09:23
***AEFES******SASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AEFES, SASA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AEFES.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0657 TL Teorik Fiyat: 58,084 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SASA.E % 127,71554 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 46,043 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SASA.E % 2,28445 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 46,043 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152969
BIST
12:244.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,56
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2419,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2421,4550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:241.250,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,37
|Açılış
|: 1.250,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:24
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.975
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.565.863
|% 9,92
|
|POLTK
|2.795,00
|21.825.901
|% 9,19
|
|SAMAT
|26,06
|6.387.567
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|SASA
|48,80
|1.723.302.152
|% 5,99
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|THYAO
|134,40
|1.446.955.318
|% -0,81
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,26
|516.191.018
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|489.131.008
|% 1,61
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,55
|657.469.666
|% 0,76
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8484
|19,8527
|% 0,14
|
|Euro
|21,4262
|21,4550
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5170
|24,6399
|% -0,20
|
|Frank
|21,9600
|22,0922
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2770
|5,3035
|% 0,18
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-11,63
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.081
|9.317
|-11,87
|
|Yarım
|4.489
|4.642
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.300
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,84
|14,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,24
|