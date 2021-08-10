AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 14:55
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956867
BIST
16:381.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:388,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3810,0925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0687
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:38477,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,04
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARYE
|11,88
|104.281.691
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.499
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.411.758
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.822.668
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.087.614
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.207.651
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.099
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,50
|3.925.953
|% -8,29
|
|CMBTN
|218,10
|12.988.490
|% -7,51
|
|EREGL
|19,81
|1.149.898.698
|% -3,46
|
|SISE
|8,34
|1.148.063.235
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.105.337.134
|% 0,44
|
|GENIL
|15,27
|891.409.997
|% 6,78
|
|KRDMD
|8,01
|778.979.108
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|471.555.857
|% 2,05
|
|SISE
|8,34
|1.148.063.235
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.105.337.134
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,86
|191.158.285
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|778.979.108
|% 0,50
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6026
|8,6078
|% -0,35
|
|Euro
|10,0823
|10,0925
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8882
|11,9479
|% -0,26
|
|Frank
|9,3002
|9,3562
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2904
|2,3019
|% -0,21
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-6,66
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-28,06
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,57
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,79
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|0,90
|