AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 14:55
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
2021 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956869
BIST
16:151.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:158,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:1510,1054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0558
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:15478,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,05
|Açılış
|: 478,14
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KARYE
|11,88
|104.091.350
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.003.593
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.642
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.724.610
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.104.834
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|127.864.450
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.919.815
|% -9,84
|
|MRSHL
|244,00
|3.788.843
|% -8,10
|
|CMBTN
|219,00
|12.058.308
|% -7,12
|
|SISE
|8,34
|1.108.931.012
|% 1,96
|
|EREGL
|19,76
|1.093.429.429
|% -3,70
|
|GARAN
|9,19
|995.073.284
|% 0,55
|
|GENIL
|15,42
|863.754.912
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,96
|660.485.669
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,48
|423.275.426
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.108.931.012
|% 1,96
|
|GARAN
|9,19
|995.073.284
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,87
|190.438.365
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,96
|660.485.669
|% -0,13
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6166
|8,6193
|% -0,22
|
|Euro
|10,0958
|10,1054
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8824
|11,9420
|% -0,31
|
|Frank
|9,2905
|9,3464
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% -0,31
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-1,78
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.165
|3.245
|-25,56
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-12,36
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,19
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,06
|70,06
|1,02
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:26MARKA
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 715 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.65 ) 1, 548
-
16:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, EREGL, GARAN
-
16:24XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 300.00 milyon TL de
-
16:24YAYLA
Yüzde 6.04 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 851, 141 adet işlem