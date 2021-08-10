AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 14:55
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956871
BIST
16:141.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:148,6220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:1410,1087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0525
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:14478,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,15
|Açılış
|: 477,18
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KARYE
|11,88
|104.091.350
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.003.593
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.409.642
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.724.610
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.104.834
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|127.864.450
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.919.815
|% -9,84
|
|MRSHL
|244,00
|3.788.843
|% -8,10
|
|CMBTN
|219,00
|12.058.308
|% -7,12
|
|SISE
|8,34
|1.108.931.012
|% 1,96
|
|EREGL
|19,76
|1.093.429.429
|% -3,70
|
|GARAN
|9,19
|995.073.284
|% 0,55
|
|GENIL
|15,42
|863.754.912
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,96
|660.485.669
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,48
|423.275.426
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.108.931.012
|% 1,96
|
|GARAN
|9,19
|995.073.284
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,87
|190.438.365
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,96
|660.485.669
|% -0,13
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6189
|8,6220
|% -0,19
|
|Euro
|10,1033
|10,1087
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8776
|11,9372
|% -0,35
|
|Frank
|9,2855
|9,3415
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2875
|2,2990
|% -0,34
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-2,62
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.180
|3.228
|-29,00
|
|Tam
|3.164
|3.244
|-26,73
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-12,93
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:30DERHL
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 255 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 01 artarak (% 0.63 ) 1, 272
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, PENTA, SNKRN, RODRG, KARYE, SELGD, KAPLM, UFUK, EDIP, AYES
-
16:29
EDIP, EKIZ, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:29
KSTUR, SRVGY, EDATA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında