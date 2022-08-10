AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 16:07
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054187
BIST
17:002.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 28,29
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:0017,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0260
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:0018,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2367
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:001.035,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.035,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:00
|MGROS
|66,10
|385.682.322
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.343.918
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|246.059.923
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.880.229
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.085.407
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.041.816
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.513.978.933
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,80
|1.662.353.859
|% -9,10
|
|THYAO
|59,65
|3.888.450.780
|% 1,79
|
|YKBNK
|5,37
|2.335.769.002
|% 2,48
|
|AKBNK
|9,75
|1.835.623.068
|% 2,85
|
|EKGYO
|3,63
|1.693.829.357
|% 4,91
|
|KOZAL
|157,80
|1.662.353.859
|% -9,10
|
|EKGYO
|3,63
|1.693.829.357
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,37
|2.335.769.002
|% 2,48
|
|ODAS
|4,02
|1.162.820.894
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,72
|757.477.389
|% 5,02
|
|ISCTR
|6,03
|1.277.607.420
|% 1,17
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8982
|17,9249
|% 0,15
|
|Euro
|18,4995
|18,5144
|% 1,30
|
|Sterlin
|21,8441
|21,9537
|% 1,28
|
|Frank
|18,9638
|19,0780
|% 1,35
|
|Riyal
|4,7557
|4,7796
|% 0,11
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.913
|7.018
|8,00
|
|Tam
|6.937
|6.996
|-1,00
|
|Yarım
|3.380
|3.420
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,09
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,48
|