AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 16:07
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
2022 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054190
BIST
16:262.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 34,55
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
16:2617,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0475
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
16:2618,5067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2290
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
16:261.035,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.035,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MGROS
|66,10
|384.938.961
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.117.950
|% 9,98
|
|KONTR
|186,60
|371.451.785
|% 9,96
|
|OBASE
|18,57
|245.726.499
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|17.968.031
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|13.657.505
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.510.956.850
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|158,00
|1.627.255.202
|% -8,99
|
|THYAO
|59,70
|3.629.610.829
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,40
|2.196.902.414
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,80
|1.697.096.598
|% 3,38
|
|KOZAL
|158,00
|1.627.255.202
|% -8,99
|
|EKGYO
|3,69
|1.532.687.380
|% 6,65
|
|EKGYO
|3,69
|1.532.687.380
|% 6,65
|
|YKBNK
|5,40
|2.196.902.414
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,71
|708.959.763
|% 4,63
|
|ODAS
|3,98
|1.047.835.147
|% -5,01
|
|TSKB
|3,37
|674.888.010
|% 3,69
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9288
|17,9464
|% 0,27
|
|Euro
|18,4898
|18,5067
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,8448
|21,9544
|% 1,29
|
|Frank
|18,9554
|19,0696
|% 1,31
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,14
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|2,42
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.903
|7.007
|-3,00
|
|Tam
|6.946
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.384
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,08
|
|B. Petrol
|96,02
|96,02
|-0,29
|
Seans Raporu
16:26
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 51 artarak (% 1.35 ) 3, 037
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16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ZOREN
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16:41XU100
Endeks 2, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 37, 185.00 milyon TL de
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16:41TMSN
Yüzde 7.62 oranında artışla 59.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 726, 693 adet işlem
-
16:40GRNYO
Yüzde 8.15 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 878 adet işlem