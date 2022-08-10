AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 16:07
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054191
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0659
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9358
En Düşük
17,8065
18:0518,4945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0797
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4945
En Düşük
18,3586
18:051.029,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.029,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|OSTIM
|2,02
|25.212.409
|% 0,00
|
|ORGE
|9,50
|22.945.632
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,26
|16.982.808
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,10
|16.214.230
|% 0,00
|
|ADESE
|0,88
|43.840.140
|% 0,00
|
|AGESA
|21,40
|10.739.052
|% 0,00
|
|AGHOL
|78,20
|185.057.512
|% 0,00
|
|AKMGY
|49,50
|5.658.483
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|KONTR
|182,50
|489.989.215
|% 0,00
|
|PGSUS
|178,50
|335.859.965
|% 0,00
|
|ORCAY
|22,38
|294.076.140
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,95
|212.956.027
|% 0,00
|
|FORMT
|1,84
|71.696.617
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,55
|98.438.909
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,84
|27.074.254
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9214
|17,9349
|% 0,37
|
|Euro
|18,4686
|18,4945
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,8026
|21,9119
|% 0,17
|
|Frank
|18,9238
|19,0378
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7520
|4,7758
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,01
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.892
|6.966
|-18,00
|
|Yarım
|3.358
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046