AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
24.04.2020 16:10
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020Q1 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.450,63 % 0,0032 % 0,0081 % 253,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840127
BIST
17:2998.735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 563,77
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
17:296,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
17:297,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5534
En Düşük
7,4741
17:29386,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|22,00
|32.274.964
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.248.168
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|11.161.523
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.194.151
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.795.527
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.210.674
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|DOKTA
|26,50
|17.020.042
|% -5,83
|
|GARAN
|8,14
|801.143.012
|% 0,87
|
|ECILC
|4,78
|595.860.913
|% 2,58
|
|SASA
|8,89
|465.132.951
|% 1,95
|
|SOKM
|11,69
|432.466.744
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|420.604.122
|% 9,93
|
|ODAS
|1,62
|142.231.684
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,23
|102.562.574
|% 0,82
|
|ALBRK
|1,22
|80.943.582
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,06
|53.433.804
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,02
|51.081.582
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5786
|8,6216
|% 0,36
|
|Frank
|7,1351
|7,1781
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-6,80
|
|Altın Gr.
|386
|387
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.538
|0,60
|
|Tam
|2.541
|2.604
|0,60
|
|Yarım
|1.238
|1.271
|0,20
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,58
|21,58
|0,25
|
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