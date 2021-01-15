AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 10:21
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020Q4 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.777,48 % 0,0032 % 0,0389 % 1.199,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902525
BIST
11:361.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,78
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:367,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
11:368,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
11:36441,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,03
|Açılış
|: 441,57
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,02
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:34
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.675.218
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|769.159.481
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,53
|740.979.738
|% -2,75
|
|SISE
|7,94
|738.285.649
|% 2,72
|
|KRDMD
|6,57
|601.938.110
|% 2,50
|
|THYAO
|13,16
|426.978.775
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,48
|769.159.481
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,53
|740.979.738
|% -2,75
|
|SKBNK
|1,63
|200.236.228
|% -0,61
|
|TSKB
|1,89
|208.470.111
|% 1,07
|
|IHLGM
|1,40
|135.615.213
|% 2,19
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4046
|7,4105
|% 0,67
|
|Euro
|8,9754
|8,9829
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0926
|10,1433
|% 0,41
|
|Frank
|8,3122
|8,3622
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9709
|1,9808
|% 0,73
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|4,27
|
|Altın Gr.
|440
|441
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,72
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:50PINSU
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 8.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 541 adet işlem
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 8 kaybederek (% -0.70 ) 1, 669
-
11:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, DOHOL, TRKCM
-
11:48XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 9, 414.00 milyon TL de
-
11:43CRFSA
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 73.65 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 717 adet işlem