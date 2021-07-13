AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 14:25
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021Q2 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.394,45 % 0,0036 % 0,0211 % 591,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950667
BIST
16:211.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,15
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:218,6166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:2110,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0533
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:21500,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 500,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EDATA
|7,39
|92.677.023
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,80
|25.091.008
|% 9,60
|
|EDIP
|3,44
|44.337.400
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|BANVT
|63,95
|2.243.229
|% 8,48
|
|FADE
|14,16
|15.713.276
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.669.563
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.123.881
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.811.070
|% -9,73
|
|GARAN
|8,51
|793.010.265
|% -1,50
|
|SASA
|27,38
|728.777.132
|% 3,48
|
|THYAO
|13,14
|418.548.670
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,11
|354.847.466
|% -0,97
|
|EREGL
|17,81
|306.003.046
|% -2,09
|
|PEKGY
|1,02
|155.811.070
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|261.349.911
|% -0,88
|
|GARAN
|8,51
|793.010.265
|% -1,50
|
|TSKB
|1,22
|68.593.832
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|95.016.622
|% -1,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6108
|8,6135
|% -0,25
|
|Euro
|10,1754
|10,1804
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,8684
|11,9279
|% -0,72
|
|Frank
|9,3349
|9,3911
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,03
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|18,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,07
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,19
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,23
|