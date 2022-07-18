AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 15:45
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022Q2 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.201,91 % 0,0102 % 0,0247 % 242,07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045851
BIST
17:022.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 60,47
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0217,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0767
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0217,7870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2356
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:02966,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,66
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:02
|RTALB
|9,24
|160.225.465
|% 10,00
|
|ASUZU
|194,10
|302.397.927
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|274.813.792
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|186.420.251
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.809.736
|% 9,92
|
|GESAN
|47,66
|282.347.116
|% -7,37
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,52
|7.817.534
|% -6,61
|
|SILVR
|20,62
|66.596.392
|% -6,44
|
|PINSU
|5,86
|45.310.522
|% -6,09
|
|THYAO
|49,46
|3.382.574.599
|% 3,17
|
|EREGL
|27,20
|1.329.361.644
|% 4,78
|
|SISE
|20,60
|1.297.635.283
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|921.015.330
|% 6,44
|
|SASA
|40,96
|893.353.227
|% 3,28
|
|ODAS
|3,47
|921.015.330
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|628.595.465
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,36
|596.607.922
|% 4,31
|
|AKBNK
|8,25
|642.325.997
|% 4,30
|
|TSKB
|2,14
|163.224.375
|% 2,39
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4602
|17,4766
|% 0,44
|
|Euro
|17,7741
|17,7870
|% 1,34
|
|Sterlin
|20,9026
|21,0074
|% 1,56
|
|Frank
|17,8464
|17,9539
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6407
|4,6640
|% 0,46
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,97
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,10
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|20,00
|
|Tam
|6.543
|6.632
|-72,00
|
|Yarım
|3.179
|3.237
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,59
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17OYAYO
Yüzde 7.91 oranında artışla 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 215 adet işlem
-
17:16TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 172, 745 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EREGL, ISCTR
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 06 artarak (% 2.87 ) 2, 152
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, KERVT, KLRHO, IMASM, ASUZU, MAKIM