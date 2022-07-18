AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 15:45
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022Q2 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.686,15 % 0,0074 % 0,0296 % 399,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045854
BIST
16:582.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 62,32
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:5817,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0800
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:5817,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2289
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:58966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,63
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ASUZU
|194,10
|287.381.152
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|273.960.629
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|185.007.044
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.781.109
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.927.695
|% 9,92
|
|GESAN
|47,68
|280.967.032
|% -7,33
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.786.118
|% -6,65
|
|SILVR
|20,64
|66.273.035
|% -6,35
|
|PINSU
|5,86
|45.220.462
|% -6,09
|
|THYAO
|49,46
|3.369.743.757
|% 3,17
|
|EREGL
|27,16
|1.319.069.378
|% 4,62
|
|SISE
|20,60
|1.291.712.566
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|919.760.091
|% 6,44
|
|SASA
|40,90
|888.478.876
|% 3,13
|
|ODAS
|3,47
|919.760.091
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,96
|628.193.975
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,35
|593.381.645
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|637.950.187
|% 4,42
|
|TSKB
|2,15
|163.165.504
|% 2,87
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4686
|17,4799
|% 0,46
|
|Euro
|17,7641
|17,7803
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,9282
|21,0331
|% 1,68
|
|Frank
|17,8537
|17,9612
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6421
|4,6654
|% 0,49
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,97
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,10
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|20,00
|
|Tam
|6.543
|6.632
|-72,00
|
|Yarım
|3.179
|3.237
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,59
|
Seans Raporu
16:58
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17:13MAKIM
Yüzde 9.94 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 188, 804 adet işlem
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17:12DOCO
Yüzde 6.85 oranında artışla 1, 370.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 562 adet işlem
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17:10VAKKO
Yüzde 7.79 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 840 adet işlem
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 19 artarak (% 3.05 ) 2, 604
-
17:09XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 20, 512.00 milyon TL de