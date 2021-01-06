AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.01.2021 19:01
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.197,73 % 0,01200525
Tescil ve İlan Giderleri
327,4 % 0,00093634
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.126,8 % 0,00322258
Bağımsız Denetim Ücreti
43.280,81 % 0,12378051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.924,09 % 0,0140826
Fon Yönetim Ücreti
607.579,27 % 1,73764012
Hisse Senedi Komisyonu
6.901,75 % 0,01973859
Tahvil Bono Komisyonu
2.557,04 % 0,00731298
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.932,55 % 0,01696674
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.434,29 % 0,00696192
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.320,23 % 0,04953481
TOPLAM GİDERLER
696.581,96 % 1,99218245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.965.771,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897459
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,2944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0922
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:058,9779
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1077
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05447,72
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -15,24
|Açılış
|: 447,61
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2914
|7,2947
|% -1,24
|
|Euro
|8,9730
|8,9764
|% -1,20
|
|Sterlin
|9,8974
|9,9471
|% -1,40
|
|Frank
|8,2554
|8,3051
|% -1,43
|
|Riyal
|1,9399
|1,9497
|% -1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-43,07
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-15,46
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,24
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,99
|