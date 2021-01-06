AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.197,73 % 0,01200525Tescil ve İlan Giderleri327,4 % 0,00093634Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.126,8 % 0,00322258Bağımsız Denetim Ücreti43.280,81 % 0,12378051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.924,09 % 0,0140826Fon Yönetim Ücreti607.579,27 % 1,73764012Hisse Senedi Komisyonu6.901,75 % 0,01973859Tahvil Bono Komisyonu2.557,04 % 0,00731298Gecelik Ters Repo Komisyonu5.932,55 % 0,01696674Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.434,29 % 0,00696192Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.320,23 % 0,04953481TOPLAM GİDERLER696.581,96 % 1,99218245DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.965.771,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897459BIST