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AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2021 19:01



AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.197,73 % 0,01200525
Tescil ve İlan Giderleri
327,4 % 0,00093634
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.126,8 % 0,00322258
Bağımsız Denetim Ücreti
43.280,81 % 0,12378051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.924,09 % 0,0140826
Fon Yönetim Ücreti
607.579,27 % 1,73764012
Hisse Senedi Komisyonu
6.901,75 % 0,01973859
Tahvil Bono Komisyonu
2.557,04 % 0,00731298
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.932,55 % 0,01696674
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.434,29 % 0,00696192
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.320,23 % 0,04953481
TOPLAM GİDERLER
696.581,96 % 1,99218245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.965.771,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897459


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OYAYO 9,24 7.147.714 % 10,00  
BRSAN 29,92 127.798.987 % 10,00  
FENER 33,66 518.761.622 % 10,00  
JANTS 441,30 161.960.471 % 10,00  
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Tam 3.017 3.093 -50,73  
Yarım 1.458 1.496 -24,54  
Çeyrek 731 748 -12,27  
Gümüş.Ons 26,91 26,94 -0,68  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,24  
B. Petrol 54,59 54,59 0,99  
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