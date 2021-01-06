AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.504,82 % 0,01196393Tescil ve İlan Giderleri327,4 % 0,00060217Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri939 % 0,00172705Bağımsız Denetim Ücreti66.420,97 % 0,12216418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.800,64 % 0,01250802Fon Yönetim Ücreti945.061,21 % 1,73819538Hisse Senedi Komisyonu9.176,46 % 0,01687772Tahvil Bono Komisyonu5.338,88 % 0,00981949Gecelik Ters Repo Komisyonu1.065,01 % 0,00195881Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.993,03 % 0,00366566Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.966 % 0,03120456TOPLAM GİDERLER1.060.593,42 % 1,95068697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.370.251,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897460BIST