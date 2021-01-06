AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.118,73 % 0,01186733Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00730766Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri94,37 % 0,00035909Bağımsız Denetim Ücreti32.044,28 % 0,12193425Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.722,29 % 0,01416398Fon Yönetim Ücreti262.578,97 % 0,99916019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.760,12 % 0,00669757Gecelik Ters Repo Komisyonu26.992,52 % 0,10271139Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.157,71 % 0,00821047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.895,36 % 0,0414588TOPLAM GİDERLER345.284,8 % 1,31387074DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.279.967,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897461BIST