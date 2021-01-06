AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.305,4 % 0,01228697Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,01023533Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri94,37 % 0,00050296Bağımsız Denetim Ücreti23.780,66 % 0,12674259Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.777,83 % 0,01480486Fon Yönetim Ücreti371.900,7 % 1,98210049Hisse Senedi Komisyonu7.046,5 % 0,03755538Tahvil Bono Komisyonu11,58 % 0,00006172Gecelik Ters Repo Komisyonu2.319,02 % 0,01235956Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.389,28 % 0,01273403Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.782,93 % 0,05746924TOPLAM GİDERLER425.328,72 % 2,26685312DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.762.958,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897462BIST