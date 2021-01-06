AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri327,4 % 0,00187939Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.001,6 % 0,00574954Bağımsız Denetim Ücreti20.995,34 % 0,12052074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.686,8 % 0,01542319Fon Yönetim Ücreti47.803,59 % 0,27440967Hisse Senedi Komisyonu2.762,11 % 0,0158555Tahvil Bono Komisyonu1.950,4 % 0,01119599Gecelik Ters Repo Komisyonu530,3 % 0,00304411Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.534,67 % 0,00880955Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.178,05 % 0,05268528TOPLAM GİDERLER88.770,26 % 0,50957297DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.420.519,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897463BIST