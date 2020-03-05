AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.03.2020 10:09
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı 27.01.2009 20 Evet
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi 27.01.2009 22 Evet
Ali Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi 17.09.2012 16 Evet
Alper Oturaklı Fon Kurulu Üyesi 22.12.2017 21 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824480
BIST
11:00112.805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 2.019,93
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.884
En Düşük
112.384
11:006,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0635
11:006,7738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7574
11:00320,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 320,20
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.536.575
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,05
|4.086.051
|% 13,81
|
|AGHOL
|18,77
|34.253.214
|% 13,69
|
|GARFA
|5,59
|28.968.217
|% 11,58
|
|EMNIS
|2,46
|2.905
|% 9,82
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|YKGYO
|3,15
|17.139.696
|% -5,41
|
|OZBAL
|1,99
|9.187.458
|% -3,86
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|ASELS
|30,52
|251.022.961
|% 2,48
|
|THYAO
|11,94
|159.978.848
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,60
|116.154.856
|% 1,56
|
|KARSN
|1,97
|103.612.908
|% 2,07
|
|GARAN
|10,60
|77.845.980
|% 2,32
|
|KARSN
|1,97
|103.612.908
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,60
|116.154.856
|% 1,56
|
|ODAS
|2,15
|71.316.164
|% 2,38
|
|IHLGM
|1,34
|25.075.791
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,49
|24.087.525
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8029
|7,8421
|% 0,08
|
|Frank
|6,3294
|6,3675
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6154
|1,6235
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-0,80
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|0,45
|
Seans Raporu
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2341, 14 artarak (% 1.77 ) 134, 773
-
11:14CRFSA
Yüzde 5.11 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 248 adet işlem
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11:13DYOBY
Yüzde 6.69 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 250 adet işlem
-
11:12GARFA
Yüzde 11.58 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 254, 696 adet işlem
-
11:11BRKSN
Yüzde 10.82 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 828 adet işlem