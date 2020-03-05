GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.03.2020 10:09
GÜNCEL HABERLER



AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı 27.01.2009 20 Evet
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi 27.01.2009 22 Evet
Ali Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi 17.09.2012 16 Evet
Alper Oturaklı Fon Kurulu Üyesi 22.12.2017 21 Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824481


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:27112.762
Değişim :  1,78% |  1.976,75
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
113.107 En Düşük
112.384
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 2.725.098 % 14,97  
BRKSN 3,08 5.660.893 % 14,93  
DGATE 9,35 32.095.276 % 12,65  
AGHOL 18,44 40.978.851 % 11,69  
GARFA 5,57 33.016.565 % 11,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8255 7,8647 % 0,37  
Frank 6,3391 6,3773 % 0,19  
Riyal 1,6170 1,6251 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 1,28  
Altın Gr. 321 321 0,57  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,17 17,20 -0,06  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 -0,01  
B. Petrol 51,27 51,27 0,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru