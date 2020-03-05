AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.03.2020 10:09
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Uğur Tozşekerli Fon Kurulu Başkanı 27.01.2009 20 Evet
Zeka Birman Fon Kurulu Üyesi 27.01.2009 22 Evet
Ali Kıvanç Manzakoğlu Fon Kurulu Üyesi 17.09.2012 16 Evet
Alper Oturaklı Fon Kurulu Üyesi 22.12.2017 21 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824482
BIST
14:40112.700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.914,54
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:406,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:406,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:40322,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,86
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.220
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,28
|57.903.320
|% 10,72
|
|DGATE
|9,12
|79.448.415
|% 9,88
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|49.151.137
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.592.246
|% -5,80
|
|ASELS
|30,44
|501.594.344
|% 2,22
|
|THYAO
|11,91
|457.109.874
|% 1,36
|
|GARAN
|10,55
|307.323.207
|% 1,83
|
|ODAS
|2,17
|214.276.603
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,59
|203.457.970
|% 1,17
|
|ODAS
|2,17
|214.276.603
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|166.892.936
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|203.457.970
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,36
|57.987.885
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|111.634.796
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8219
|7,8611
|% 0,32
|
|Frank
|6,3545
|6,3927
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6147
|1,6228
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,51
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,11
|
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